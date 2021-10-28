Роскачество: Детские творог и кефир оказались качественнее «взрослых»

16:24, 28 октября 2021, ПАИ

Детские творог и кефир оказались лучшего качества, чем эти же продукты для взрослых, говорится в исследовании Роскачества.

Специалисты впервые проверили кисломолочную продукцию для детей и выяснили, насколько она безопасна и полезна для правильного развития, роста и формирования иммунитета ребёнка.

Был исследован творог десяти торговых марок, предназначенный для детей до трёх лет, и кефир шести марок для детей от восьми месяцев. Продукты проверены по более чем 160 показателям. Испытаниям подверглась продукция марок «Агуша», «ВкусВилл», «Мама Лама», «Растишка», «Тёма», «Фрутоняня» и другие.

Выяснилось, что весь творог является не только полностью безопасным, но и полезным. Кроме того, опасения по поводу наличия в твороге гормонов эстрогеновой группы не подтвердились. Исследованная продукция также не содержит антибиотиков и пестицидов, консервантов и синтетических красителей. Кальция в таком твороге оказалось достаточно.

Проверка показала, что кефир также полностью безопасный. В нём нет антибиотиков, пестицидов и афлатоксинов, которые могут попасть в состав из кормов. В кефире также нет сои и фитостеринов, то есть производитель не пытался заменить животный жир растительным. Микробиологические показатели тоже в норме. Но к некоторым маркам есть вопросы по поводу пользы продукта. Поэтому утверждать, что весь исследованный кефир полезный, нельзя, уточняется в исследовании.