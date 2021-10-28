Почему стоит купить умные часы Apple

13:24, 28 октября 2021, ПАИ

Смарт вотч, или «умные часы», давно стали неотъемлемой составляющей жизни большинства современных людей. Выбор в пользу такого гаджета делают представители разных возрастных и социальных групп, что подтверждает факт пользы и комфорта, которые можно получить, используя такое устройство. На рынке можно встретить девайсы разных производителей. Однако наиболее востребованными так и продолжают оставаться часы Apple, приобрести которые можно в интернет-магазине МТС.

Ассортимент на любой вкус и карман

Зная о повышенном спросе на умные часы марки Apple, администрация магазина МТС решила создать отдельный раздел, в котором представлены несколько вариантов девайса известного американского производителя. Здесь можно найти и приобрести не только Apple Watch Series 7, который является одной из последних моделей функционального аксессуара, но и другие вариации устройства из линейки SE.

В каталоге магазина представлено подробное описание и фото каждой модели. Благодаря такому подходу каждый желающий может быстро получить исчерпывающую информацию об интересующем устройстве.

Умные часы в интернет-магазине МТС можно взять в рассрочку на период до 6 месяцев. Подробнее об условиях подобного варианта сотрудничества можно узнать у продавца-консультанта или администратора.

Почему стоит купить умные часы Apple

Причин для покупки умных часов Apple немало. И кроются они преимущественно в наборе функций устройства. К числу таковых можно отнести следующие положительные моменты:

можно не отвлекаться на iPhone. Смарт вотч Apple хорошо интегрированы со смартфонами этой же марки. Поэтому чтобы отправить текстовое или голосовое сообщение, принять или отклонить звонок, не придется доставать телефон. Главным условием является нахождение iPhone в радиусе действия Bluetooth. проведение бесконтактной оплаты. С 2018 года компания запустила в странах СНГ платежный сервис Apple Pay, при помощи которого можно осуществлять бесконтактную оплату покупок. отслеживание физической активности и занятий сортом. Устройство считает шаги, контролирует сердцебиение и отслеживает, в каком положении человек находился в течение суток (сидя, лежа, стоя). Умные часы отслеживают разные параметры в процессе занятий разными видами спорта.

При помощи умных часов Apple также можно контролировать уровень насыщения крови кислородом, прослушивать музыку и использовать массу других полезных приложений.