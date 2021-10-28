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Врач объяснил, для чего больных коронавирусом кладут на живот


Антон Тюрин. Фото Андрея Степанова.

О стадиях заболевания коронавирусом, зачем больных кладут на живот и почему заболевший не всегда адекватно оценивает свое состояние и действия врачей, Псковскому агентству информации рассказал заведующий кафедрой внутренних болезней Башкирского государственного медицинского университета Антон Тюрин.

- С течением короновирусной инфекцией отмечается определенная стадийность. То есть первые 10 дней, как правило, это лихорадочный период – когда пациент температурит. Температура бывает разная: может сбиваться противотемпературными препаратами на короткое время или на более длительное, иногда она не купируется амбулаторно, и тогда вынуждены обращаться в стационар.

Следующим этапом, после завершения лихорадки, у пациентов средней степени тяжести и тяжелой как раз возникает одышка. Та самая дыхательная недостаточность, которая чаще всего является причиной обращения за медицинской помощью. Это состояние может наступить и в стационаре. Это не значит, что лечат плохо или лечат неправильно – это закономерное течение болезни.

Нужно понимать, что пациент сначала температурит, потом у него возникнет одышка. Сейчас практически в большинстве случаев, а раньше это была треть, четверть из заболевших, сейчас этот процент увеличивается. И это не ухудшение вследствие неадекватного лечения - это закономерный процесс, который нужно пройти. Для этого осуществляется кислородная поддержка, и практически все койки в стационарах сейчас обеспечены кислородом. В том или ином варианте коек без кислорода практически нет.

Длительность кислородной зависимости у всех будет разная. Кто-то окажется в отделении реанимации, потом уже будет дышать кислородом с помощью аппарата, потом эта поддержка будет уменьшаться, вплоть до самостоятельного дыхания. Кто-то сможет обойтись оказанием помощи в обычных линейных инфекционных эпидемиологических отделениях. Но это обязательный этап, без которого лечение средней и тяжелой коронавирусной инфекции не бывает. И еще один момент. Вирус поражает, как уже наукой доказано, все органы, а не только легкие, не только органы верхних дыхательных путей, но и в том числе нервную систему. Многие пациенты могут не всегда адекватно оценить свое состояние, в частности при беседе с родственниками.

Мы всех пациентов в принудительном порядке укладываем на живот в специальную позицию, для того чтобы обеспечить объем дыхания в легких, чтобы легкие не сдавливали своим же весом тела. Это очень важно. Это один из самых принципиальных немедикаментозных моментов лечения. Многим неудобно: у кого-то болит спина, у кого-то затекла нога, а тут пришел врач, или медсестра, или санитарочка и ругаются, почему опять там на спину перевернулись. Это не значит, что мы хотим пациентам доставить дискомфорт, это действительно помогает выжить и поправиться быстрее. То есть не всегда бывает объективная оценка состояния за счет поражения центральной неравной системы, многие пациенты устают – коронавирус протекает длительно.

Тем не менее родственникам нужно набраться терпения и понять, что в госпитале в любом случае делается весь максимум мероприятий и немедикаментозных, и медикаментозных, чтобы качественно оказать медицинскую помощь, чтобы пациенты быстрее поправились, чтобы смогли перейти на этап реабилитации либо в домашних условиях, либо в других лечебных учреждениях.

Антон Тюрин возглавляет делегацию врачей из Башкирии, которые приехали в Псков для обмена опытом с врачами Псковской инфекционной больницы по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Ранее сообщалось, что 28 октября в медиацентре ПАИ прошел брифинг с башкирскими врачами об итогах работы в Пскове. Все новости по теме можно прочитать в сюжете

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