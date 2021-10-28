Десять шоколадных батончиков и сыр украл пскович из магазина

13:51, 28 октября 2021, ПАИ

20-летнего псковича задержали за кражу десяти шоколадных батончиков и сыра из магазина в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

27 октября экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение, что в магазине на Рижском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали 20-летнего псковича, который похитил из торгового зала десять батончиков шоколада и упаковку сыра.

По данному факту проводится проверка.