На территории спортивной площадки на улице Воеводы Шуйского в Пскове появится резиновое покрытие

14:05, 28 октября 2021, ПАИ

29 октября состоится очередная 58-я сессия Псковской городской Думы шестого созыва. В проект повестки включен вопрос о внесении изменений в бюджет Пскова на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

Депутаты рассмотрят вопрос увеличения финансирования муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей» на сумму 1 млн 486 тысяч рублей. Средства будут направлены на укладку резинового покрытия спортивной площадки возле дома №9 на улице Воеводы Шуйского, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Инклюзивные профессиональные уличные тренажеры для занятия спортом установил городской комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи, который является партнером проекта ЕR 78 «Распространение здорового образа жизни» программы приграничного сотрудничества «Россия-Эстония» на период 2014-2020 годов.