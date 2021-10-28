Представители печорских сето приняли участие во Всероссийской переписи населения
Во Всероссийской переписи населения приняла участие семья Лыйв, проживающая в деревне Паниковичи Печорского района, пишет газета «Печорская правда».
Перепись прошла на улице с соблюдением социальной дистанции. Вместе с Эне Семеновной процедуру переписи прошла и ее дочь, которая в тот момент была в доме матери. Обе женщины ответили на все вопросы переписчика.
Представители сето свободно владеют родным языком, эстонским и русским.
После проведения переписи, семья Лыйв призналась, что ждали переписчика каждый день, поэтому специально наряжались.
В настоящее время в Печорском районе проживает более 200 представителей сето, которые знают друг друга лично.
«У каждого человека есть национальность. Мы – сето. Мы тоже хотим сохранить свою культуру, язык, традиции», - отметили участницы переписи.
По данным переписи населения за 2010 год, в Печорском районе проживало 123 представителя народности сето: 62 мужчины и 61 женщина, что составляло 0.02% населения области.