Представители печорских сето приняли участие во Всероссийской переписи населения

14:14, 28 октября 2021, ПАИ

Во Всероссийской переписи населения приняла участие семья Лыйв, проживающая в деревне Паниковичи Печорского района, пишет газета «Печорская правда».

Перепись прошла на улице с соблюдением социальной дистанции. Вместе с Эне Семеновной процедуру переписи прошла и ее дочь, которая в тот момент была в доме матери. Обе женщины ответили на все вопросы переписчика.

Представители сето свободно владеют родным языком, эстонским и русским.

После проведения переписи, семья Лыйв призналась, что ждали переписчика каждый день, поэтому специально наряжались.

В настоящее время в Печорском районе проживает более 200 представителей сето, которые знают друг друга лично.

«У каждого человека есть национальность. Мы – сето. Мы тоже хотим сохранить свою культуру, язык, традиции», - отметили участницы переписи.

По данным переписи населения за 2010 год, в Печорском районе проживало 123 представителя народности сето: 62 мужчины и 61 женщина, что составляло 0.02% населения области.