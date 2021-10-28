Своих представителей в Парламентскую Ассоциацию Северо-Запада России выбрали депутаты Псковского облсобрания

14:24, 28 октября 2021, ПАИ

Псковское областное Собрание выбрало своих представителей в постоянных комитетах Парламентской Ассоциации Северо-Запада России. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с сессии регионального парламента 28 октября.

В комитет по правовым вопросам будет направлен Алексей Севастьянов, в комитет по экономической политике и бюджетным вопросам – Александр Братчиков, в комитет по социальной политике — Игорь Дитрих и Артур Гайдук. В комитете по вопросам местного самоуправления интересы регионального парламента будет представлять Андрей Михайлов, в комитет по экологии – Пётр Алексеенко и Александр Братчикова, в комитете по образованию, науке и высшей школе – Елена Даньшова и Андрей Маковский.

В комитет по межпарламентскому сотрудничеству решено направить Юрия Сорокина, в комитет по аграрной политике и рыбохозяйственному комплексу — Андрея Козлова и Антона Минакова, в комитет по делам Севера и малочисленных народов – Виктора Остренко. В комитет по культурной политике и туризму войдет Виктор Остренк, в комитет по природным ресурсам и природопользованию – Геннадий Григорьев.

Соответствующее постановление будет направлено председателю Парламентской Ассоциации Северо-Запада России.