Инициативу ЕР об отмене обязательного техосмотра поддержали псковские депутаты
Инициативу «Единой России» об отмене обязательного техосмотра для частного автотранспорта поддержали депутата Псковского областного Собрания. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с сессии 28 октября.
Напомним, для автобусов и грузовиков массой свыше 3,5 тонны ежегодный технической осмотр предлагается оставить обязательным – этого требует в том числе подписанная Россией международная конвенция. В случае с частным автотранспортом техосмотр потребуется только для автомобилей и мотоциклов старше четырёх лет при их продаже, постановке на учёт либо при изменении конструкции.
Одним из авторов законопроекта является сенатор от Псковской области Андрей Турчак.
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