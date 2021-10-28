Инициативу ЕР об отмене обязательного техосмотра поддержали псковские депутаты

14:27, 28 октября 2021, ПАИ

Инициативу «Единой России» об отмене обязательного техосмотра для частного автотранспорта поддержали депутата Псковского областного Собрания. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с сессии 28 октября.

Напомним, для автобусов и грузовиков массой свыше 3,5 тонны ежегодный технической осмотр предлагается оставить обязательным – этого требует в том числе подписанная Россией международная конвенция. В случае с частным автотранспортом техосмотр потребуется только для автомобилей и мотоциклов старше четырёх лет при их продаже, постановке на учёт либо при изменении конструкции.

Одним из авторов законопроекта является сенатор от Псковской области Андрей Турчак.