Мужчина скончался в Гдове во время ремонта автомобиля

14:54, 28 октября 2021, ПАИ

73-летний житель Гдова скончался во время проведения технических работ своего автомобиля, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

26 октября в частном секторе Гдова мужчина проводил технические работы в своем автомобиле в результате чего произошло возгорание. Сотрудников пожарной охраны вызвали соседи.

После прибытия пожарных на месте было обнаружено тело мужчины. По предварительной информации смерть наступила не в результате возгорания, а по причине плохого самочувствия.

Сотрудниками СУ СК России по Псковской области проводится проверка по данному факту.