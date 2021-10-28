В Общественной палате Псковской области освободилось место

14:36, 28 октября 2021, ПАИ

Досрочное прекращение полномочий члена Общественной палаты Псковской области Ивана Екимова согласовали депутаты Псковского областного Собрания 28 октября. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с сессии регионального парламента.

Оставить общественную работу Иван Екимов решил в связи с изменениями в профессиональной деятельности – статус государственного гражданского служащего не совместим с ограничениями, предусмотренными законом для членов палаты.

Также принято решение о проведении в связи с этим отбора кандидатов для избрания члена Общественной палаты Псковской области на 2021-2024 годы. По закону процедура должна быть объявлена в течение десяти дней.

Общественная палата региона состоит из 36 человек, треть из которых тайным голосованием избирают депутаты областного Собрания, треть утверждает губернатор, оставшуюся треть избирают сами члены палаты.