Первое место в округе занимает псковское УМВД по раскрываемости преступлений

15:28, 28 октября 2021, ПАИ

Первое место в Северо-Западном федеральном округе занимает УМВД России по Псковской области по раскрываемости преступлений. Этот показатель составляет 68,1 %, отмечалось на заседании коллегии управления 28 октября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Открыл заседание коллегии начальник УМВД России по Псковской области генерал-майор полиции Алексей Овсянников. В частности, он отметил, что органы внутренних дел области обеспечили правопорядок и безопасность в период проведения выборов, а также других общественно-политических и массовых мероприятий. С докладом об итогах оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел региона выступила начальник штаба УМВД России по Псковской области полковник полиции Екатерина Калинина.

Как показывает анализ, за девять месяцев 2021 года в Псковской области сократилось число зарегистрированных преступлений. Общая раскрываемость возросла и составила 68,1 % (18 место в России, 1 место в СЗФО). Сократилось количество совершенных убийств. В структуре имущественных преступлений меньше стало краж, в том числе квартирных. Меньше зарегистрировано и грабежей. Состояние безопасности дорожного движения характеризуется снижением основных показателей аварийности: числа дорожно-транспортных происшествий, погибших и раненных в них людей.

Между тем вызывает озабоченность продолжающийся рост мошенничеств, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Требует активизации работа по выявлению и пресечению преступлений экономической и коррупционной направленности, противоправных деяний, связанных с незаконным оборотом наркотиков, отмечалось на заседании.

Также подчеркивалось, что в связи со складывающейся в области оперативной обстановкой существует потребность в расширении сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», совершенствовании технических средств и программных продуктов системы.

На коллегии рассмотрены и другие вопросы, касающиеся различных аспектов деятельности псковских полицейских. Заслушаны отчёты ряда руководителей территориальных органов МВД России на районном уровне. Участники заседания внесли предложения по повышению эффективности оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел области.