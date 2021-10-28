С 1 ноября ряд деревень Стругокрасненского района перейдут на контейнерный сбор ТКО

15:39, 28 октября 2021, ПАИ

С 1 ноября в ряде деревень Стругокрасненского района отменяется мешковой сбор ТКО. Это связано с наличием контейнеров в населенных пунктах, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального оператора по обращению с ТКО — компании «Экопром» (ГК «Мехуборка»).

В Марьинской волости в деревне Ровное мешковой сбор останется только на улице Дружбы (на перекрестке). Также в деревне установлены 7 контейнеров. В деревне Марьино мешковой сбор отменен, там расположены 7 баков. В деревне Щир установлены 5 контейнеров, в Творожково — 1 (у дома № 9), в Кириково - 1 (у дома № 36). В Костелево есть 2 емкости для твердых бытовых отходов, в деревне Ждани – 5. Мусор из указанных населенных пунктов будут вывозить каждую 1-ю и 3-ю субботу месяца.

В Новосельской волости мешковой сбор отменили в Заполье (1 контейнер), Замошье (1 контейнер на улице Цветочной, 21), Кебско (1 контейнер) и в селе Новоселье (18 контейнеров). Остался мешковой сбор в деревне Вейтлус, до 3 ноября глава волости определит место накопления. Также в этом населенном пункте осуществляется контейнерный сбор, бак установлен на улице Центральной. Отходы из Новосельской волости будут вывозить каждый 1-й и 3-й четверг месяца.