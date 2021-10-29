Юлия Лысова: Сохранить свое здоровье и здоровье окружающих - это самая важная миссия

11:10, 29 октября 2021, ПАИ

Сохранить здоровье - самая важная миссия для каждого человека, отметила в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации председатель Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов Юлия Лысова.

Именно поэтому она в марте этого года, как только в Псковскую область поступила вакцина от коронавируса «Спутник V», привилась.

«Я считаю, что каждый человек должен принимать решение сам, но сейчас я советую всем псковичам прививаться, потому что наше здоровье важнее всего. Сохранить здоровье - самая важная миссия, которую каждый человек для себя должен выполнять и подходить к этому ответственно», - уверена Юлия Лысова.

Ранее о своем опыте вакцинации рассказал заслуженный артист России Александр Либ.

Напомним, президент России Владимир Путин в связи с распространением COVID-19 подписал указ об установлении в России нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы. С 25 октября в Псковской области ужесточены противоэпидемические меры. ПАИ подготовило специальную поясняющую инфографику.