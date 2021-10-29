Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Юлия Лысова: Сохранить свое здоровье и здоровье окружающих - это самая важная миссия

Юлия Лысова. Фото пресс-службы Псковского областного Собрания депутатов.

Сохранить здоровье - самая важная миссия для каждого человека, отметила в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации  председатель Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов Юлия Лысова.

Именно поэтому она в марте этого года, как только в Псковскую область поступила вакцина от коронавируса «Спутник V», привилась. 

«Я считаю, что каждый человек должен принимать решение сам, но сейчас я советую всем псковичам прививаться,  потому что  наше здоровье важнее всего. Сохранить здоровье - самая важная миссия, которую каждый человек для себя должен выполнять и подходить к этому ответственно», - уверена  Юлия Лысова.

Ранее о своем опыте вакцинации рассказал заслуженный артист России Александр Либ

Напомним, президент России Владимир Путин в связи с распространением COVID-19 подписал указ об установлении в России нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы. С 25 октября в Псковской области ужесточены противоэпидемические меры. ПАИ подготовило специальную поясняющую инфографику

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как часто вы пишите от руки?

Проголосовать >>>

29 октября 2021

Нарушителей масочного режима не выявили в псковских автобусах
29 октября 2021

Госинспекция труда: Работодатели не имеют права заставлять псковичей трудиться в нерабочие дни
29 октября 2021

Россияне смогут оформить электронные дубликаты 19 документов
29 октября 2021

Почти 600 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области
29 октября 2021

904 человека умерли от коронавируса в Псковской области с начала пандемии
29 октября 2021

Что общего у псковского мишки Тедди и американского президента
29 октября 2021

Ещё 289 человек заразились COVID-19 в Псковской области
29 октября 2021

Новый суточный рекорд смертей пациентов с COVID-19 зафиксирован в России

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...