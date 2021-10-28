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Общество

В Пскове наградили полицейских

Сегодня, 28 октября, на заседании коллегии УМВД России по Псковской области наградили группу сотрудников, отличившихся в службе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

За высокие результаты в оперативно-служебной деятельности, активную работу по охране общественного порядка и противодействию преступности приказом МВД России медалью «За доблесть в службе» награждён капитан полиции, оперуполномоченный отдела уголовного розыска УМВД России по городу Пскову Артём Григорьев.

За проявленные смелость и самоотверженность при спасении людей во время пожара медали МВД России «За смелость во имя спасения» удостоен лейтенант полиции, инспектор взвода дорожно-патрульной службы № 2 отдельной роты ДПС ГИБДД УМВД России по городу Пскову Роман Горбатов.

За образцовое исполнение служебного долга, достижение высоких результатов в служебно-боевой деятельности, проявленную инициативу, дисциплинированность и профессионализм при обеспечении общественного порядка, законности, прав и свобод граждан на территории Северо-Кавказского региона почётной грамотой МВД России награждена старший лейтенант внутренней службы, специалист группы по работе с личным составом отдела МВД России по Островскому району Наталия Будко.

Специальное звание полковника полиции присвоено заместителю начальника Центра профессиональной подготовки УМВД России по Псковской области Александру Хвоинскому.

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