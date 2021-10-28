Решивший пролезть под поездом житель Дновского района может остаться без кисти

16:32, 28 октября 2021, ПАИ

В Псковской области пострадал мужчина, который пытался пересечь железнодорожные пути под грузовым составом на станции Дно. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО.

27 октября в 17:20 от кассира автостанции Дно поступило сообщение о том, что вблизи железнодорожной станции травмирован мужчина. 60-летний житель совхоза Искра, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вместо пешеходного моста решил пересечь железную дорогу через пути. Увидев грузовой состав, следующий из Дно в сторону станции Бологое, он попытался пролезть под ним. Однако поезд тронулся, и мужчина повредил руку.

Сейчас он госпитализирован, пострадавшему грозит ампутация кисти руки.

Сотрудники Псковского линейного отдела МВД России на транспорте проводят по данному факту проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.