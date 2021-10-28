Невельскую земскую больницу отремонтируют в 2022 году

16:50, 28 октября 2021, ПАИ

Невельскую земскую больницу отремонтируют в 2022 году. Об этом стало известно в ходе недавно состоявшейся прямой линии губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с редакторами районных газет, пишет «Невельский вестник».

Здание больницы было построено в 1915 году. Оно является памятником архитектурного наследия Невельского района. За 100 лет строение сильно обветшало, капитальные ремонты не выполнялись. Появилась угроза обрушения, здание попало в списки аварийных. Первый этап ремонтных работ длился с 2013 по 2015 годы. Потом наступил экономический кризис и продолжить мероприятия не было никакой возможности. И только в 2020 году к ремонту здания вернулись.

«Объем работ по капитальному ремонту серьезный. Сумма контракта составляет 69 млн 484 тыс. рублей. Сейчас работы ведутся по плану, ремонт должен завершиться в 2022 году», - сообщил Михаил Ведерников.