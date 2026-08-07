Работников спортивной отрасли чествовали в Пскове в преддверии Дня физкультурника

21:24, 07 августа 2026, ПАИ

В Пскове состоялось торжественное награждение работников спортивной отрасли в преддверии Дня физкультурника, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.



Фото: пресс-служба администрации Пскова



Фото: пресс-служба администрации Пскова



Фото: пресс-служба администрации Пскова



Фото: пресс-служба администрации Пскова



Фото: пресс-служба администрации Пскова









Награды вручили тренерам‑преподавателям, инструкторам, методистам, администраторам и другим сотрудникам муниципальных спортивных учреждений города. Среди награждённых – специалисты спортшкол «Бригантина», «Стрела», «Мастер», «Ника», «Гармония», спортшколы олимпийского резерва по плаванию «Барс» и «Надежда», дирекция спортивных сооружений Пскова.

Дипломы вручили врио министра спорта Псковской области Лилия Аюпова, заместитель главы администрации города Пскова Геннадий Иойлев и председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи Сергей Бухаров.

В ходе церемонии отметили вклад специалистов в развитие спорта. Работников отрасли поздравили с заслуженными наградами, поблагодарили за профессионализм и вклад в формирование здорового образа жизни псковичей, а также пожелали новых спортивных достижений.