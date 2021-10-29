Не огородом единым: псковские садоводы объединяют вокруг себя неравнодушных людей

14:16, 29 октября 2021, ПАИ

Псковские садоводы давно уже вышли за рамки своих дачных участков и стали заметной силой в общественном пространстве региона. Количество мероприятий, конкурсов и выставок, которые они проводят в течение года, поражает. А реализация проекта «Дары земли Псковской» помогла им объединить вокруг себя не просто любителей «покопаться в земле», но и всех тех, кому не безразлична Псковская земля, ее традиции и духовная история.

Помоги ближнему

«Это не первый грант, который выиграл Союз садоводств Псковской области, - рассказывает его руководитель Виктория Мейта. - В прошлом году за счет выигранных средств нам удалось провести выставку «Дары 75-й осени Победы» и собрать более 600 кг овощей и фруктов, которые мы передали нуждающимся семьям».

В этом году желающих участвовать в мероприятиях проекта и со стороны садоводческих товариществ, и со стороны образовательных учреждений города было больше, однако не все они дошли до финальных мероприятий - свою лепту внес коронавирус.

«Заявок на участие в предложенных нами конкурсах и акциях было подано в разы больше, чем год назад, но некоторым председателям из-за болезни и в силу ситуации пришлось все-таки отказаться от участия».

Тем не менее сделать удалось многое. Так, на время проекта был создан волонтерский отряд из 15 человек, которые помогали доставлять овощную и фруктовую продукцию тем семьям, которые в этом нуждаются. Волонтеры оказывали содействие и в проведении городской выставки конкурса «Дары земли Псковской», которая предполагала создание поделок из натуральных природных материалов, в том числе из овощей и фруктов, на тему истории Псковского края.

Выставка прошла в Городском культурном центре и стала изюминкой на торте всего проекта. На ней было представлено более 470 композиций. Свои работы представили 45 детских садов, 11 школ, 12 садоводческих товариществ.

«Было так много желающих участвовать, что образовательным учреждениям приходилось устраивать свои внутренние конкурсы, выбирать, что называется, лучшие работы из лучших и приносить их уже на нашу выставку», - отметила Виктория Мейта.

В рамках выставки проходила благотворительная акция «Поделись с ближним». Было собрано более 1 тонны излишков овощей и фруктов, а также консервированной продукции для адресной помощи детям из школы-интерната и 130 малоимущих семей.

«В этом году активными участниками акции стали школьники и детсадовцы, - говорит Виктория Мейта. - Ребята на выставку отдельно от своих экспонатов приносили овощи и фрукты. В прошлом году основным и практически единственным участником стала псковская школа №11, школьники собрали более 300 кг продукции. В этом году эта школа тоже участвовала и передала нам 290 кг овощей и фруктов, но и другие учебные заведения старались не отставать».

Память жива

Специально для садоводов было проведено два конкурса: конкурс на лучшее садоводческое некоммерческое товарищество и фотоконкурс «Историческая память нашей земли».

В первом конкурсе участие приняли 16 СНТ. Победители в нем определялись по трем номинациям: «Товарищество милосердия», «Самое комфортное для жизни товарищество» и «Самое живописное садоводческое товарищество». Так вот самыми щедрыми оказались садоводы из СНТ «Сущево». Они собрали и передали организаторам конкурса почти 40 кг фруктов и овощей. Самым комфортным для жизни оказалось СНТ «Кебь», а самым живописным - СНТ «Крюково».

Изюминкой проекта стал фотоконкурс «Историческая память нашей земли». На конкурс садоводство-участник должно было предоставить не только красивые фотографии, но и историю той земли, на которой оно располагается. Итогом стали 13 великолепных историй.

«Получилось довольно интересно, - считает руководитель Союза садоводств. - Мы все узнали много нового. По СНТ «Крюково» до войны проходила железная дорога, а в деревне Маслогостицы был крупный пункт погрузки живности. Сюда сгоняли скот и после войны, но в Ленинград его уже везли на машинах».

Кроме того, оказалось, что в этой самой деревне родился герой Советского Союза Александр Николаевич Сидорович. К ноябрю 1944 года он совершил 102 боевых вылета, нанеся врагу большой урон в живой силе и технике, в воздушных боях сбил 2 вражеских самолёта. Звание Героя Советского Союза присвоено 15 мая 1946 года.

А СНТ «Ветеран» гордится тем, что на его территории в 1994 году земельный участок получил Герой России, офицер Российской армии, гвардии майор Олег Николаевич Зобов. В январе 1995 года в схватке с боевиками в Грозном он сумел не только отбить нападение противника, но и вывести из-под обстрела 163 солдата.

Но победителем в этом конкурсе единогласно было признано СНТ «Торошинка», в котором до сегодняшних дней сохранились следы древнего псковского погоста Торошино, известного по летописям с XV века.

Вперед с надеждой

Все призеры и победители конкурсов и акций получили призы и подарки. Садоводы получили семена, а садики и школы - канцелярские товары.

Проект только завершился, а псковские садоводы уже думают о том, как реализовать следующий.

«Мы подали очередную заявку в Фонд президентских грантов, - рассказала Виктория Мейта. - Наш проект называется «Экология души». Недавно Пскову выделили деньги на покупку контейнеров для сортировки мусора, а люди ведь не очень понимают, как это делать, и наша задача научить их делать это правильно. В рамках проекта также запланировано проведение различных выставок, акций и конкурсов, в том числе конкурс детских рисунков по этой теме».

Отметим, что проект «Дары земли Псковской» был направлен на патриотическое, духовно-нравственное воспитание, воспитание любви к большой и малой Родине у детей дошкольного и школьного возраста, а также на связь поколений, поддержку здорового образа жизни, адресную помощь малоимущим семьям. Псковские садоводы убеждены, что крайне важно чтить традиции и собственные «корни», а поэтому начинать знакомить детей с историей родного края необходимо уже с раннего возраста.