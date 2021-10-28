Российские регионы перейдут на Гостех

17:00, 28 октября 2021, ПАИ

В России с 2020 года проводится эксперимент по созданию, переводу и развитию государственных информационных систем на платформе «Гостех».

«Гостех» - это облачное платформенное решение для федеральных, региональных органов власти и бизнеса с единой средой разработки, сервисными системами, маркетплейсом с возможностью переиспользования компонентов.

Платформа позволит снизить совокупные расходы на владения региональными и федеральными информационными системами (сейчас они составляют 460 млрд рублей). Её запуск решит проблемы госзакупок по линии ИТ и создаст новый рынок для разработчиков. Уже существующие технологические и прикладные сервисы будут переиспользованы с ее помощью.

Государственные системы и услуги станут максимально удобными для людей и бизнеса, выстроятся в экосистему, ориентированную на клиента – гражданина страны.

«Сегодня наш фокус внимания в рамках цифровой трансформации направлен на оптимизацию ресурсов и процессов. Каждый ГИС содержит до 80% типового функционала, и ведомства изобретают велосипед, тогда как необходимо сосредоточиться на создании быстрых и удобных сервисов для граждан и бизнеса, помогая решать им конкретные жизненные ситуации. Не выстроен процесс переиспользования уже готовых цифровых решений как на уровне ФОИВов, так и на уровне субъектов. Поэтому принято решение от разрозненных ГИС перейти к созданию домена на единой платформе Гостех. Надежность, доступность и безопасность - базовые принципы системы, которая будет отличной конкурентной средой для крупного, среднего и малого бизнеса», - отметил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

Эксперимент будет длиться до конца мая 2022 года. По словам министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максута Шадаева, Гостех позволит перейти к модели, когда заказчик будет платить только за то, что использует.

«В рамках платформы мы будем предлагать рынку лучшие существующие технологии, которые будут востребованы ведомствами. Разработанный сервис должен быть доступен для других заказчиков в минимальные сроки с учетом обеспечения безопасности. Региональные ведомства, которые не располагают необходимыми ресурсами, смогут подключиться к платформе и использовать уже готовые сервисы», – уточнил Максут Шадаев.