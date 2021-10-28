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Общество

Перспективы совершенствования школьного математического образования обсудят 29 октября в ПсковГУ

Учителей математики, преподавателей вузов и педагогов дополнительного образования приглашают принять участие в круглом столе «Совершенствование школьного математического образования в Северо-Западном федеральном округе», который состоится 29 октября на базе Псковского государственного университета. Мероприятие пройдёт в онлайн-формате на платформе Zoom с 14:00 до 17:00, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза.

Целью круглого стола станет выявление наиболее актуальных проблем в сфере школьного математического образования, потребностей учителей математики в современных условиях.

В ходе встречи будут затронуты вопросы текущего состояния и перспектив развития школьного математического образования. Участники обсудят проблемы обучения в условиях пандемии и цифровой трансформации образования, детали нового ФГОС основного общего образования, а также поговорят об обучении математике школьников с особыми образовательными потребностями.

Для участия в круглом столе необходимо зарегистрироваться в гугл-форме. Ссылка на Zoom-конференцию будет выслана по электронной почте, указанной при регистрации.

Более подробная информация о направлениях работы круглого стола размещена на этом сайте.

Круглый стол проводит Научно-образовательный математический центр им. С. В. Ковалевской совместно с Институтом математического моделирования и игропрактики ПсковГУ.

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