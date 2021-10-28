Президент федерации рестораторов: Жизнь ухудшается, но люди к этому привыкают

17:25, 28 октября 2021, ПАИ

«Жизнь, с одной стороны, ухудшается, а с другой стороны, люди уже привыкают к ней», - заявил президент Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО), общественный омбудсмен по вопросам ликвидации нарушений прав предпринимателей в сфере гостеприимства Игорь Бухаров на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации, характеризуя ситуацию в бизнесе и обществе во время пандемии коронавируса.

«Важно понимать, что кризис закончится, и нужно смотреть в будущее, а не думать только о том, что происходит сейчас. Кризис - время возможностей: на место павших бойцов приходят другие. В сегодняшней ситуации кризисные менеджеры имеют потенциал. Да и к тому же видно, что отрасль приспосабливается. Доставка, которая развивалась эволюционно, вдруг сделала революционный скачок: даже бабушки и дедушки начали еду на дом заказывать», - отметил Игорь Бухаров.

По его словам, рестораны, которые изначально занимались доставкой блюд, «выиграли, хоть и не сильно». «Какие-то предприятия умерли, кто-то разорился», - констатировал эксперт.

По его словам, из-за отрицания населением страны вакцинации новые вспышки и локдауны не исключены, «поэтому не очень понятно, как мы будем выживать».