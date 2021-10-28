Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Президент федерации рестораторов: Жизнь ухудшается, но люди к этому привыкают

«Жизнь, с одной стороны, ухудшается, а с другой стороны, люди уже привыкают к ней», - заявил президент Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО), общественный омбудсмен по вопросам ликвидации нарушений прав предпринимателей в сфере гостеприимства Игорь Бухаров на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации, характеризуя ситуацию в бизнесе и обществе во время пандемии коронавируса.

«Важно понимать, что кризис закончится, и нужно смотреть в будущее, а не думать только о том, что происходит сейчас. Кризис - время возможностей: на место павших бойцов приходят другие. В сегодняшней ситуации кризисные менеджеры имеют потенциал. Да и к тому же видно, что отрасль приспосабливается. Доставка, которая развивалась эволюционно, вдруг сделала революционный скачок: даже бабушки и дедушки начали еду на дом заказывать», - отметил Игорь Бухаров.

По его словам, рестораны, которые изначально занимались доставкой блюд, «выиграли, хоть и не сильно». «Какие-то предприятия умерли, кто-то разорился», - констатировал эксперт.

По его словам, из-за отрицания населением страны вакцинации новые вспышки и локдауны не исключены, «поэтому не очень понятно, как мы будем выживать».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как часто вы пишите от руки?

Проголосовать >>>

28 октября 2021

Россия оказалась в тройке лидеров по смертям из-за селфи
28 октября 2021

Опыт борьбы с COVID-19 обсудили в медиацентре ПАИ
28 октября 2021

Михаил Ведерников назвал памятник Александру Невскому в Самолве одним из самых уникальных в современной России
28 октября 2021

Александр Котов: Отсрочка по выплате бюджетного кредита пойдет на пользу Псковской области
28 октября 2021

Елена Бибикова приняла участие в V научно-практической конференции «Разумовские чтения»
28 октября 2021

Александр Котов рассказал, как будет решаться проблема с мобильной связью в регионе
28 октября 2021

Началась видеотрансляция пресс-конференции о состоянии ресторанов и отелей в период пандемии
28 октября 2021

На 50% выполнен план по вакцинации от коронавируса в Псковской области

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...