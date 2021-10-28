Михаил Ведерников назвал памятник Александру Невскому в Самолве одним из самых уникальных в современной России

17:29, 28 октября 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время заседания попечительского совета Российского военно-исторического общества (РВИО) в здании Музея военной формы в Москве назвал памятник Александру Невскому в Самолве одним из самых уникальных в современной России. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной администрации.

В своём выступлении глава региона прежде всего поблагодарил РВИО и отдельно его председателя Владимира Мединского за активное участие в жизни области и значимую помощь в популяризации истории Псковской земли.

Михаил Ведерников указал, что сотни мест в регионе напрямую связаны с важнейшими вехами развития российского государства от Средневековья до современности. Многие из них, в том числе благодаря РВИО, получают внимание и увековечиваются для будущих поколений, обратил внимание губернатор.

«Памятник Александру Невскому с дружиной – это, безусловно, самый значимый проект в этой части. Объективно он – один из самых уникальных монументальных и впечатляющих памятников современной России», – отметил Михаил Ведерников.

Глава региона обратил внимание, что в композиции продумана каждая деталь. Например, лица некоторых дружинников списаны с фотографий погибших десантников 6-й роты. Это, по словам губернатора, создало важный символический мостик между подвигами древности и современности, что формирует интерес у всех гостей мемориала изучить оба исторических периода. Большое внимание к исторической точности достигнуто и в части исполнения мозаичного панно. Кроме того, сама композиция благоустройства поля представлена в виде щита.

В связи с этим глава региона назвал верным и символичным решение президента придать территории комплекса статус поля ратной славы России. Губернатор также сообщил о том, что глава государства поддержал идею дальнейшего развития территории Самолвы и создания в деревне единого историко-культурного комплекса.

В рамках выступления губернатор проинформировал участников Совета и о других проектах, реализуемых в Псковской области в партнерстве с РВИО. Так, совместными усилиями завершается строительство монумента воинам 150-й Идрицко-Берлинской дивизии. За победу на Псковской земле они получили своё знамя, которое в 1945 году прославилось как легендарное Знамя Победы. «Это очень важная работа, которая заслуживает самой большой благодарности – львиную долю обязательств по реализации проекта взяло на себя РВИО. Что ещё немаловажно: памятник является всенародным, потому что сотни людей внесли свой посильный вклад в создание монумента», – отметил Михаил Ведерников и выразил готовность к дальнейшему сотрудничеству Псковской области и общества.

Председатель Российского военно-исторического общества РФ Владимир Мединский в свою очередь поблагодарил псковские власти за помощь и поддержку в реализации проекта на берегу Чудского озера. Слова признательности он также выразил инициатору установки памятника митрополиту Псковскому и Порховскому Тихону, а также Министерству обороны России, силами которого комплекс был воздвигнут в кратчайшие сроки. Он также рассказал, что в Самолве предполагается реализация целого ряда мероприятий – создание музейного объединения, молодежного лагеря, рекреационных мест отдыха, гостиничного комплекса.

Напомним, 11 сентября в деревне Самолва Гдовского района Псковской области – на предполагаемом месте Ледового побоища в 1242 году – состоялось открытие грандиозного мемориального комплекса «Александр Невский с дружиной». Мероприятие приурочено к празднованию 800-летия со дня рождения великого русского князя Александра Невского. В торжественной церемонии открытия памятника принял участие президент РФ Владимир Путин, который дал высокую оценку комплексу. Помимо работ по созданию самой скульптурной композиции на берегу Чудского озера была проведена в порядок прилегающая территория и близлежащие деревни Самолва и Кобылье Городище.

Мемориал возводился по поручению главы государства и по инициативе митрополита Псковского и Порховского Тихона. Проект был реализован Российским военно-историческим обществом (РВИО) совместно с Патриаршим советом по культуре при поддержке Министерства обороны Российской Федерации и администрации Псковской области. Скульптор – Виталий Шанов, архитекторы – Константин Фомин и Дмитрий Смирнов.