Опыт борьбы с COVID-19 обсудили в медиацентре ПАИ
В медиацентре ПАИ состоялся брифинг с врачами Башкирского государственного медицинского университета (БГМУ), которые находятся в Пскове для обмена опытом по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Для вас мы узнали:
- более 50 человек госпитализируют в Псковскую инфекционную больницу каждый день;
- на 83% загружен коечный фонд в Псковской области, много пациентов с серьезным поражением лёгких – свыше 50-75 %;
- башкирские эксперты намерены перенять опыт псковских медиков по оказанию реанимационной помощи, которая направлена на сохранение лёгких как органа;
- в Псковской инфекционной больнице соблюдаются все эпидстандарты. Маршрутизация пациентов построена так, чтобы максимально снизить риск перекрестного заражения;
- башкирские врачи просят псковичей не заниматься самолечением.
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