Опыт борьбы с COVID-19 обсудили в медиацентре ПАИ

18:00, 28 октября 2021, ПАИ

В медиацентре ПАИ состоялся брифинг с врачами Башкирского государственного медицинского университета (БГМУ), которые находятся в Пскове для обмена опытом по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Для вас мы узнали:

более 50 человек госпитализируют в Псковскую инфекционную больницу каждый день; на 83% загружен коечный фонд в Псковской области, много пациентов с серьезным поражением лёгких – свыше 50-75 %; башкирские эксперты намерены перенять опыт псковских медиков по оказанию реанимационной помощи, которая направлена на сохранение лёгких как органа; в Псковской инфекционной больнице соблюдаются все эпидстандарты. Маршрутизация пациентов построена так, чтобы максимально снизить риск перекрестного заражения; башкирские врачи просят псковичей не заниматься самолечением.

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