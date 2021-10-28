Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Опыт борьбы с COVID-19 обсудили в медиацентре ПАИ

В медиацентре ПАИ состоялся брифинг с врачами Башкирского государственного медицинского университета (БГМУ), которые находятся в Пскове для обмена опытом по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Для вас мы узнали:

  1. более 50 человек госпитализируют в Псковскую инфекционную больницу каждый день;
  2. на 83% загружен коечный фонд в Псковской области, много пациентов с серьезным поражением лёгких – свыше 50-75 %;
  3. башкирские эксперты намерены перенять опыт псковских медиков по оказанию реанимационной помощи, которая направлена на сохранение лёгких как органа;
  4. в Псковской инфекционной больнице соблюдаются все эпидстандарты. Маршрутизация пациентов построена так, чтобы максимально снизить риск перекрестного заражения;
  5. башкирские врачи просят псковичей не заниматься самолечением.

Все новости с пресс-конференции читайте в специальном сюжете здесь.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как часто вы пишите от руки?

Проголосовать >>>

28 октября 2021

Россия оказалась в тройке лидеров по смертям из-за селфи
28 октября 2021

Опыт борьбы с COVID-19 обсудили в медиацентре ПАИ
28 октября 2021

Михаил Ведерников назвал памятник Александру Невскому в Самолве одним из самых уникальных в современной России
28 октября 2021

Александр Котов: Отсрочка по выплате бюджетного кредита пойдет на пользу Псковской области
28 октября 2021

Елена Бибикова приняла участие в V научно-практической конференции «Разумовские чтения»
28 октября 2021

Александр Котов рассказал, как будет решаться проблема с мобильной связью в регионе
28 октября 2021

Началась видеотрансляция пресс-конференции о состоянии ресторанов и отелей в период пандемии
28 октября 2021

На 50% выполнен план по вакцинации от коронавируса в Псковской области

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...