Следственный комитет проверяет факт гибели двух человек при пожаре в Пскове

19:13, 28 октября 2021, ПАИ

СУ СК России по Псковской области проводит проверку по факту гибели двух человек на пожаре в Пскове.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, на месте происшествия обнаружен 60-летний хозяин квартиры и женщина, личность которой устанавливается.

По предварительным данным, мужчина проживал один. На месте пожара были обнаружены тары из-под спиртных напитков. Очаг возгорания – журнальный столик на кухне.

На теле погибшего мужчины обнаружены следы воздействия высоких температур.

Обстоятельства произошедшего выясняются.