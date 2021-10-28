Следственный комитет проверяет факт гибели двух человек при пожаре в Пскове
СУ СК России по Псковской области проводит проверку по факту гибели двух человек на пожаре в Пскове.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, на месте происшествия обнаружен 60-летний хозяин квартиры и женщина, личность которой устанавливается.
По предварительным данным, мужчина проживал один. На месте пожара были обнаружены тары из-под спиртных напитков. Очаг возгорания – журнальный столик на кухне.
На теле погибшего мужчины обнаружены следы воздействия высоких температур.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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