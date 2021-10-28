Даня Милохин заявился в странном наряде на премию Муз-ТВ и подставил телеканал

20:28, 28 октября 2021, ПАИ

Телеканалу «Муз-ТВ» грозит штраф в 1 млн рублей или приостановление деятельности на 90 суток из-за пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних. Заседание Басманного суда назначено на 17 ноября, сообщает ТАСС.

Ранее блогер Даня Милохин пришел на церемонию вручения премии «Муз-ТВ» в женском наряде. Роскомнадзор начал проверку в отношении телеканала.

Сегодня Роскомнадзор составил протокол в отношении телеканала «Муз-ТВ» за пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних.