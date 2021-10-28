29 октября участок улицы Инженерной в Пскове перекроют для ремонта водопровода
С 20:00 29 октября до 07:00 30 октября закроется для автотранспорта участок улицы Инженерной в районе пересечения с улицей Юности в связи с проведением работ по монтажу сетей водопровода. Об этом ПАИ сообщили в Управлении Госавтоинспеукции Псковской области.
В качестве объезда определены улица Труда и улица Звездная.
Просим учесть данную информацию при планировании поездок и выбирать пути объезда заранее.
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