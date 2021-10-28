29 октября участок улицы Инженерной в Пскове перекроют для ремонта водопровода

21:00, 28 октября 2021, ПАИ

С 20:00 29 октября до 07:00 30 октября закроется для автотранспорта участок улицы Инженерной в районе пересечения с улицей Юности в связи с проведением работ по монтажу сетей водопровода. Об этом ПАИ сообщили в Управлении Госавтоинспеукции Псковской области.

В качестве объезда определены улица Труда и улица Звездная.

Просим учесть данную информацию при планировании поездок и выбирать пути объезда заранее.