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Идея капитального ремонта многоквартирных домов в России проваливается из-за несовершенных законов

Идея капитального ремонта многоквартирных домов в России проваливается из-за несовершенных законов

Правительство России назвало ряд факторов, которые способствовали провалу программы капитального ремонта многоквартирных жилых домов, пишет Lenta.ru.
К примеру, отсутствует чёткое понятие МКД (многоквартирный дом), сообщается в спецдокладе с результатами мониторинга правоприменения в стране за 2020 год, который разместил Кремль.

Сообщается, что регионы не могут сформировать корректный список домов, где необходим капремонт, поскольку в Жилищном Кодексе отсутствет чёткое определение МКД.

«Правительство готовит проект федерального закона, направленный на устранение правовой неопределенности, возникающей при отнесении здания к многоквартирному дому или к дому блокированной застройки», – отмечается в документе. Предлагается также наделить регионы правом менять сроки проведения капремонта, в том числе на более поздний период, если в работах в запланированный срок не будет необходимости.

Разработан также проект федерального закона, который позволит органам публичной власти, в том числе местного самоуправления, поддерживать капремонт объектов культурного наследия финансами из бюджета. «Ремонт общего имущества в таких многоквартирных домах, как правило, оказывается дороже утвержденной предельной стоимости работ. Пока разница оплачивается за счет средств собственников в виде взноса сверх минимального размера», – отмечается в документе.

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