Анастасия Повторейко поделилась впечатлениями от участия во второй сессии Псковского облсобрания депутатов седьмого созыва
Сегодня, 28 октября, в составе комитета по труду и социальной политики главврач Псковской инфекционной областной больницы Анастасия Повторейко приняла участие во 2-й сессии Псковского областного Собрания депутатов седьмого созыва. Об этом она сообщила в своём Instagram-аккаунте.
«Данная сессия совсем не была похожа на первую с ее организационными вопросами и сплочением коллективов комитетов в единое целое, привыканием депутатов к рабочим местам. 39 вопросов различной направленности, вынесенные на рассмотрение, мне, как молодому парламентарию, дали понять, что работа законодательного органа власти началась. В частности, рассмоторены:
- 17 региональных законопроектов и 2 федерального уровня;
- 6 проектов постановлений ПОСД и 1 предложение о внесении изменений в Положение о Молодежном парламенте при ПОСД;
- 5 предложений о назначении должностных лиц, а также представителей ПОСД;
- 2 предложения о досрочном прекращении полномочий;
- 1 предложение о регистрации фракции политической партии;
- 3 предложения о создании комиссий;
- 1 план законодательных работ;
- 1 предложение о поощрении.
Три проекта постановления Псковского областного Собрания депутатов и один проект регионального закона были отклонены.
По итогам, работа 2-й сессии прошла очень плодотворно. Региональный парламент в уменьшенном и обновленном составе готов к детальной проработке важных и разных вопросов жизни Псковской области», - поделилсь впечатлениями Анастасия Повторейко со своими подписчиками в Instagram.
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Анастасия Повторейко поделилась впечатлениями от участия во второй сессии Псковского облсобрания депутатов седьмого созыва
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