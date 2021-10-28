Анастасия Повторейко поделилась впечатлениями от участия во второй сессии Псковского облсобрания депутатов седьмого созыва

22:25, 28 октября 2021, ПАИ

Сегодня, 28 октября, в составе комитета по труду и социальной политики главврач Псковской инфекционной областной больницы Анастасия Повторейко приняла участие во 2-й сессии Псковского областного Собрания депутатов седьмого созыва. Об этом она сообщила в своём Instagram-аккаунте.

«Данная сессия совсем не была похожа на первую с ее организационными вопросами и сплочением коллективов комитетов в единое целое, привыканием депутатов к рабочим местам. 39 вопросов различной направленности, вынесенные на рассмотрение, мне, как молодому парламентарию, дали понять, что работа законодательного органа власти началась. В частности, рассмоторены:

- 17 региональных законопроектов и 2 федерального уровня;

- 6 проектов постановлений ПОСД и 1 предложение о внесении изменений в Положение о Молодежном парламенте при ПОСД;

- 5 предложений о назначении должностных лиц, а также представителей ПОСД;

- 2 предложения о досрочном прекращении полномочий;

- 1 предложение о регистрации фракции политической партии;

- 3 предложения о создании комиссий;

- 1 план законодательных работ;

- 1 предложение о поощрении.

Три проекта постановления Псковского областного Собрания депутатов и один проект регионального закона были отклонены.

По итогам, работа 2-й сессии прошла очень плодотворно. Региональный парламент в уменьшенном и обновленном составе готов к детальной проработке важных и разных вопросов жизни Псковской области», - поделилсь впечатлениями Анастасия Повторейко со своими подписчиками в Instagram.