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Спорт

Детский фонд ищет партнёров для реализации футбольных проектов

Детский фонд реализует несколько футбольных программ. Фото Instagram

На сегодняшний день Детский фонд  реализует несколько футбольных проектов: «Мяч дружбы» - при поддержке FIFA Foundation Community Programme и «Мяч дружбы: укрепление семьи» - при поддержке БФ «CSS». Оба проекта дополняют друг друга и позволяют вовлечь в занятия футболом детей из школ-интернатов и из общеобразовательных школ, расположенных в сельской местности. В общей сложности в проекте принимают участие около 900 детей из разных районов области!

Помимо тренировок запланированы множественные футбольные мастер-классы, товарищеские матчи, футбольный фестиваль и турнир «Маленькие сердца»; обеспечение детей спортивной формой, а учреждений – спортивным инвентарём.

«Будем рады сотрудничеству с футболистами, готовыми проводить благотворительные выездные мастер-классы для участников проекта; с фирмами и компаниями, готовыми пожертвовать спортивный инвентарь или экипировку для более продуктивных тренировок детей. Если вы готовы помочь, напишите нам на почту: child1988@yandex.ru, в социальных сетях или звоните по номерам телефонов: 73-58-80, 8-911-365-70-05, 8-911-399-82-12», - обратился Детский фонд к общественности.

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