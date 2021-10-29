Индекс доступности услуг мобильной связи появится в России

07:27, 29 октября 2021, ПАИ

Роскомнадзор разрабатывает методику составления индекса доступности услуг мобильной связи, пишет газета «Известия».

По словам экспертов, он станет инструментом оценки и сравнения уровня развития мобильной связи в субъектах страны, который позволит государству принимать взвешенные решения для обеспечения населения современными услугами и повышения качества жизни.

В презентации заместителя руководителя ведомства Олега Терлякова отмечается, что для составления индекса доступности мобильной связи могут использоваться данные о покрытии операторами тех или иных территорий, используемые ими технологии (2G, 3G, 4G), уровень конкуренции, то есть количество компаний связи, работающих на той или иной территории.

Необходимую информацию Роскомнадзор планирует брать из собственных баз данных, а также использовать данные Росстата о численности населения и средних доходах граждан по регионам.

Олег Терляков выразил надежду, что в разработке методики примут участие и сами операторы связи.