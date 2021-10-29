В России допустили введение продовольственной поддержки малоимущих

07:44, 29 октября 2021, ПАИ

Минэкономразвития РФ допустило раздачу продовольственных наборов для малоимущих россиян, пишет газета «Известия» со ссылкой на источники, близкие к ведомству.

В министерстве разработали новые меры по борьбе с инфляцией. Эксперты считают, что введение выдачи продовольствия снизит негативное влияние роста цен на социально значимые товары отечественного производства. Среди возможных мер – налаживание прямых контактов между крупными торговыми сетями и фермерами, создание отдельного федерального проекта, направленного на поддержку аграриев-производителей плодоовощной продукции, включение личных подсобных хозяйств в перечень получателей господдержки.

Однако проект ещё находится на стадии разработки: какие из идей будут приняты министерством, неизвестно.