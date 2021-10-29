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Начальник псковской Росгвардии проверил работу подразделений в Великих Луках

Начальник управления Росгвардии по Псковской области полковник полиции Игорь Иванов провёл совещание с руководителями вневедомственной охраны и отделения центра лицензионно-разрешительной работы в Великих Луках, а также проверил работу подразделений. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Игорь Иванов отметил положительные результаты подразделений Росгвардии в регионе, но вместе с тем обозначил проблемные вопросы и первоочередные задачи, стоящие перед вневедомственной охраной и отделением ЛРР, а также пути их наиболее эффективного решения.

С начала года сотрудники межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Великолукский» пресекли 31 попытку совершения правонарушений в отношении охраняемого имущества физических и юридических лиц. Краж с охраняемых объектов не допущено. За совершение различных правонарушений в полицию передали 343 гражданина.

Отделение ЦЛРР проверило более 600 владельцев гражданского оружия, выявило 87 нарушений правил хранения и использования оружия. Изъято 56 единиц гражданского оружия, 22 боеприпаса.

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