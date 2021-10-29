Вневедомственная охрана Росгвардии отмечает профессиональный праздник

08:27, 29 октября 2021, ПАИ

29 октября в России сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии отмечают свой профессиональный праздник, сообщает calend.ru.

В России вневедомственная охрана – государственная военизированная служба – является структурным подразделением Национальной гвардии России (которая была создана в 2016 году), осуществляет охрану объектов, подлежащих обязательной охране, особо важных и режимных объектов, предоставляет услуги по охране объектов всех форм собственности, а также квартир и других мест хранения личного имущества граждан, стоит на страже государственной и частной собственности, общественного порядка и безопасности соотечественников.

История вневедомственной охраны ведёт отсчёт с 29 октября 1952 года, когда Совет Министров СССР принял постановление «Об использовании в промышленности, строительстве и других отраслях народного хозяйства работников, высвобождающихся из охраны, и мерах по улучшению дела организации охраны хозяйственных объектов министерств и ведомств». Этим актом было установлено, что при органах внутренних дел в республиках, краевых и областных центрах, а также в крупных городах республиканского, краевого и областного подчинения создается вневедомственная наружная сторожевая охрана, в обязанности которой входит охрана хозяйственных объектов, независимо от их ведомственной принадлежности.

В настоящее время в ведении вневедомственной охраны находится более полутора миллионов квартир граждан и около миллиона объектов на всей территории России. До апреля 2016 года вневедомственная охрана подчинялась Министерству внутренних дел РФ, а после создания в России в 2016 году Федеральной службы войск национальной гвардии (Росгвардии) подразделения вневедомственной охраны вошли в её состав.