Назван способ защиты детей от COVID-19

08:51, 29 октября 2021, ПАИ

Защитить детей и подростков от коронавируса возможно лишь благодаря вакцинации взрослых. Об этом заявил профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский, сообщает Ura.ru.

«Пока не началась вакцинация подростков, остаётся только принять меры, чтобы вокруг детей, в семье, в классе, в спортивной секции, были привитые от COVID-19 взрослые, это как-то поможет затормозить распространение инфекции, потому что дети переносят штамм «Дельта», заражают друг друга и несут это все домой», – подчеркнул вирусолог.

С ним согласился иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. Он отметил, что стоит также минимизировать пребывание детей в закрытых помещениях, ограничить их нахождение с другими людьми. При вынужденном контакте необходимо обеспечить ребёнка антисептиком и индивидуальной маской, заключил специалист.