Какие законы вступают в силу в ноябре

09:24, 29 октября 2021, ПАИ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал в своем Telegram-канале о важных для россиян нововведениях в ноябре. Речь идет о госрегулировании оборота этилового спорта, контроле за оборотом драгоценных металлов, регистрации корпоративных сим-карт и других законах.



Фото: Председатель Госдумы Вячеслав Володин

Фото: Председатель Госдумы Вячеслав Володин

Фото: Председатель Госдумы Вячеслав Володин

Фото: Председатель Госдумы Вячеслав Володин

Фото: Председатель Госдумы Вячеслав Володин

Фото: Председатель Госдумы Вячеслав Володин

Фото: Председатель Госдумы Вячеслав Володин







Госрегулирование оборото этилового спирта

Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка ведет реестр мощностей технологического оборудования для производства этилового спирта или алкогольной продукции.

Производители алкоголя без добавления этилового спирта (за исключением производства пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи) будут предоставлять расчет производственной мощности основного технологического оборудования.

Контроль за оборотом драгоценных металлов

Юрлица, осуществляющие добычу, попутное извлечение или производство драгметаллов, смогут добровольно вносить в специальную систему ГИИС ДМДК сведения о добытых и отгруженных в продуктах переработки драгметаллов.

Юрлица и ИП, состоящие на спецучете и использующие драгметаллы и драгоценные камни в производственных, научных и социально-культурных целях, смогут добровольно вносить в систему сведения о получении этих металлов и камней и их расходовании.

Лицензирование сервисного обслуживания вооружения и военной техники

Для сервисного обслуживания вооружения и военной техники с 23 ноября потребуется лицензия. Исключение составляют госконтракты о сервисном обслуживании вооружения и военной техники, заключенные до 23 ноября.

Регистрация корпоративных сим-карт

Компании и ИП должны передать данные об их корпоративных номерах до 30 ноября текущего года, иначе карты будут заблокированы 1 декабря. Сотрудники должны эти данные подтвердить. Сделать оба действия можно на Госуслугах.

Закон направлен на борьбу с телефонным мошенничеством и позволит снизить число противоправных действий с использованием анонимных сим-карт.