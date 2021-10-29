Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Какие законы вступают в силу в ноябре

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал в своем Telegram-канале о важных для россиян нововведениях в ноябре. Речь идет о госрегулировании оборота этилового спорта, контроле за оборотом драгоценных металлов, регистрации корпоративных сим-карт и других законах.

  • Какие законы вступают в силу в ноябре
    Фото: Председатель Госдумы Вячеслав Володин
  • Какие законы вступают в силу в ноябре
    Фото: Председатель Госдумы Вячеслав Володин
  • Какие законы вступают в силу в ноябре
    Фото: Председатель Госдумы Вячеслав Володин
  • Какие законы вступают в силу в ноябре
    Фото: Председатель Госдумы Вячеслав Володин

Госрегулирование оборото этилового спирта

Фото Pixabay

Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка ведет реестр мощностей технологического оборудования для производства этилового спирта или алкогольной продукции.

Производители алкоголя без добавления этилового спирта (за исключением производства пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи) будут предоставлять расчет производственной мощности основного технологического оборудования.

Контроль за оборотом драгоценных металлов

Фото Pixabay

Юрлица, осуществляющие добычу, попутное извлечение или производство драгметаллов, смогут добровольно вносить в специальную систему ГИИС ДМДК сведения о добытых и отгруженных в продуктах переработки драгметаллов.

Юрлица и ИП, состоящие на спецучете и использующие драгметаллы и драгоценные камни в производственных, научных и социально-культурных целях, смогут добровольно вносить в систему сведения о получении этих металлов и камней и их расходовании.

Лицензирование сервисного обслуживания вооружения и военной техники

Фото Pixabay

Для сервисного обслуживания вооружения и военной техники с 23 ноября потребуется лицензия. Исключение составляют госконтракты о сервисном обслуживании вооружения и военной техники, заключенные до 23 ноября.

Регистрация корпоративных сим-карт

Фото Pixabay

Компании и ИП должны передать данные об их корпоративных номерах до 30 ноября текущего года, иначе карты будут заблокированы 1 декабря. Сотрудники должны эти данные подтвердить. Сделать оба действия можно на Госуслугах.

Закон направлен на борьбу с телефонным мошенничеством и позволит снизить число противоправных действий с использованием анонимных сим-карт.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как часто вы пишите от руки?

Проголосовать >>>

29 октября 2021

Незавершенный цикл вакцинации вызывает риск заразиться коронавирусом
29 октября 2021

Псковичей просят помочь частному приюту для бездомных животных в Голубово

29 октября 2021

Какие законы вступают в силу в ноябре
29 октября 2021

Назван способ защиты детей от COVID-19
29 октября 2021

Вневедомственная охрана Росгвардии отмечает профессиональный праздник
29 октября 2021

В России допустили введение продовольственной поддержки малоимущих
29 октября 2021

Индекс доступности услуг мобильной связи появится в России
29 октября 2021

О капремонте, неожиданных деньгах и псковских пасторалях – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...