Псковичей просят помочь частному приюту для бездомных животных в Голубово

09:24, 29 октября 2021, ПАИ

Псковские зоозащитники просят неравнодушных граждан помочь частному приюту для бездомных животных в Голубово, которому срочно нужно оплатить операции двум собакам. Об этом сообщается в группе общественной организации «Зоозащита» в соцсети «ВКонтакте».

Волонтёры рассказали, что в приюте очень много больных, старых собак. Многие животные оперируются в долг. На сегодняшний день требуется 8 000 рублей. «Для хозяйки приюта это огромная, неподъемная сумма. На эти деньги можно купить 2 мешка геркулеса. И только поэтому, когда речь идет о голоде для 120 животных или операции двум собакам, перевешивает необходимость купить крупу», - пояснили в «Зоозащите».

Средства в помощь приюту в Голубово можно переводить по реквизитам «Зоозащиты», они опубликованы в группе организации. Все деньги, полученные с пометкой "Голубово", будут отправлены на погашение долга и, если что-то останется, на покупку крупы. Также зоозащитники готовы принять любое количество продуктов и перевезти их в Голубово. Деревня находится в нескольких километрах от «Лесопилки», поэтому люди могут самостоятельно туда доехать и привезти продукты, лекарства, деньги.

Волонтёры подчеркнули, что ситуация с бездомными животными решается не двумя- тремя известными на всю область приютами. «Это огромная, титаническая работа и частных, мало известных из-за их удаленности от города или невозможностью пропиариться в интернете, совсем не маленьких приютов, где бездомные животные тоже живут, кушают, болеют. Очень просим не забывать частные, которые содержат в одиночку женщины-труженицы (в Середке, в Плюссе, в Голубово)», - отметили в «Зоозащите».