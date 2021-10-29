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Незавершенный цикл вакцинации вызывает риск заразиться коронавирусом

Незавершенный цикл вакцинации от коронавируса провоцирует риск заражения COVID-19. Для формирования антител необходимы оба укола, рассказал кандидат медицинских наук, врач Борис Чурадзе в интервью для радио Sputnik.

Медик напомнил о важности следования инструкциям и напомнил, что вакцинация «Спутником V» предусматривает ввод второго компонента через 21 день после первого укола.

По его словам, жестких сроков нет, можно ввести вторую дозу и через четыре, и через пять недель. Однако затягивание со второй прививкой может существенно повысить риск заболевания коронавирусом.

Более того, если человек заболел после первого укола, продолжать цикл вакцинации без консультации с врачом не стоит, считает Чурадзе. Решать вопрос о вакцинации переболевшего человека специалист будет индивидуально, в зависимости от наличия или отсутствия осложнений COVID-19, а также от титра антител в крови,

«Специалист сможет комплексно оценить состояние здоровья и принять решение о введении второй дозы вакцины. Иногда вторую дозу препарата вводят через месяц-два после выздоровления, а иногда отсрочка может составлять полгода», – добавил он.

 

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