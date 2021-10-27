Коллектив и сотрудники ГКЦ получат благодарности Псковской городской Думы

11:16, 29 октября 2021, ПАИ

Представители Городского культурного центра будут отмечены благодарностями Псковской городской Думы. Такое решение принято на очередной, 58-й сессии Псковской городской Думы шестого созыва, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Благодарственными письмами будут отмечены трудовой коллектив учреждения, главный балетмейстер образцового художественного коллектива детского хореографического ансамбля «Радость» Валентина Иванова и главный художник ГКЦ Галина Изотова.

Решение о награждении трудового коллектива Городского культурного центра за многолетнюю активную деятельность принято в связи с празднованием 60-летия со дня основания учреждения.