Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Какая погода ждёт жителей Псковской области в ноябре

Фото Александра Елисеева

Среднемесячная температура воздуха ожидается в пределах нормы или на 1 градус ниже нормы. Месячная сумма осадков ожидается в пределах 110-150% от нормы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

В течение месяца дневные температуры будут держаться на уровне 0…+5 градусов, ночные -4…+1 градус. В конце месяца ожидается похолодание. Днем температура воздуха составит -3…-8 градусов, ночью -8…-13 градусов.

В отдельные периоды возможно усиление ветра до 15-18 м/сек, с осадками в виде мокрого снега с дождем, снега.

Уровни воды в реках и Псковском и Чудском озерах прогнозируются в норме для осеннего периода.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как часто вы пишите от руки?

Проголосовать >>>

29 октября 2021

Видео: Псковский «теддизм» - выставка культовой игрушки открылась в Пскове
29 октября 2021

Состояние ресторанов и отелей в период пандемии обсудили в медиацентре ПАИ
29 октября 2021

Какая погода ждёт жителей Псковской области в ноябре
29 октября 2021

Незавершенный цикл вакцинации вызывает риск заразиться коронавирусом
29 октября 2021

Псковичей просят помочь частному приюту для бездомных животных в Голубово

29 октября 2021

Какие законы вступают в силу в ноябре
29 октября 2021

Назван способ защиты детей от COVID-19
29 октября 2021

Вневедомственная охрана Росгвардии отмечает профессиональный праздник

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...