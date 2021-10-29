Какая погода ждёт жителей Псковской области в ноябре

09:53, 29 октября 2021, ПАИ

Среднемесячная температура воздуха ожидается в пределах нормы или на 1 градус ниже нормы. Месячная сумма осадков ожидается в пределах 110-150% от нормы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

В течение месяца дневные температуры будут держаться на уровне 0…+5 градусов, ночные -4…+1 градус. В конце месяца ожидается похолодание. Днем температура воздуха составит -3…-8 градусов, ночью -8…-13 градусов.

В отдельные периоды возможно усиление ветра до 15-18 м/сек, с осадками в виде мокрого снега с дождем, снега.

Уровни воды в реках и Псковском и Чудском озерах прогнозируются в норме для осеннего периода.