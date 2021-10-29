Магистерские программы по искусственному интеллекту: ПсковГУ запускает новые профили обучения

10:17, 29 октября 2021, ПАИ

Виртуальные помощники, самоуправляемые автомобили, распознавание лиц и речи – технологии искусственного интеллекта (ИИ) больше не научная фантастика, а будничная реальность. Сегодня почти аксиома: тот, кто развивает технологии, будет владеть миром. Ведущие страны вкладывают в ИИ огромные средства: Индустрия 5.0 - пятая промышленная революция, о которой так много говорили – уже близка. Очень скоро высокие технологии станут насущной необходимостью, определяющей уровень развития экономики и общества, а специалисты, совмещающие профессиональные навыки с IT-знаниями, будут на вес золота.

Важным шагом на пути воспитания таких специалистов в ПсковГУ является запуск нескольких магистерских программ по искусственному интеллекту на базе направлений «Информатика и вычислительная техника», «Программная инженерия» и «Экономика» в будущем году. Как получить востребованную на рынке труда профессию и каким образом будет организовано обучение, читайте в нашем материале.

Умные машины

По данным экспертов, выполнение рутинных типовых операций с использованием искусственного интеллекта помогает компаниям снижать затраты до 40% и повышать качество услуг, ускоряя решение поступивших запросов. А еще оптимизирует процессы деятельности, ведь благодаря применению новых технологий время человека, которое ранее затрачивалось на решение рутинных вопросов, высвобождается для решения более сложных и объемных творческих задач.

Новые образовательные программы магистратуры ПсковГУ рассчитаны как раз на то, чтобы научить будущих выпускников применять технологии искусственного интеллекта для решения интеллектуальных задач в самых разных сферах жизни: прогнозировать риски, искать закономерности или определять аномалии в больших объемах данных, оценивать потенциал тех или иных решений в банковском деле, промышленности, IT-сфере, науке и технике, транспорте, медицине, мультимедиа. С помощью методов искусственного интеллекта можно предсказывать зарплату по описанию вакансии, предлагать пользователю музыку на основании его анкеты в интернете, предсказывать отток клиентов компании, определять мошеннические схемы и т.д.

– Мы планируем запуск двух программ магистратуры, – рассказывает доцент кафедры информационно-коммуникационных технологий, заведующая лабораторией анализа больших данных LAMBDA-PSKOV, старший научный сотрудник научно-образовательного математического центра «Северо-Западный центр математических исследований имени Софьи Ковалевской» ПсковГУ Юлия Бруттан. – В рамках направления подготовки «Информатика и вычислительная техника» будет открыта программа по профилю «Искусственный интеллект в автоматизации проектирования», в рамках направления подготовки «Программная инженерия» стартует обучение по профилю «Искусственный интеллект и предиктивная аналитика».

Первая программа рассчитана на проектный и научно-исследовательский типы профессиональных задач. Говоря техническим языком, она формирует способность ставить и решать задачи разработки и использования средств интеллектуальной обработки данных в ходе анализа требований к объекту проектирования, оценки рисков проекта, анализа и синтеза проектных решений, способность с помощью методов искусственного интеллекта проводить аналитическую и экспериментальную оценку свойств программно-аппаратных средств автоматизированных систем. Обучаться здесь будут будущие специалисты по Data Science. Дата-сайентисты работают везде, где есть большие объемы информации: чаще всего это крупный бизнес, стартапы и научные организации.

Что касается второй программы, то она связана с прогнозированием будущего на основе научных методов и дисциплин - машинного обучения, Data Mining, Big Data, методов оптимизации, математической статистики. Обучаться на этой программе будут будущие аналитики, специалисты по Data Science. Такие специалисты нужны и в IT-компаниях, в аналитических отделах компаний, банков, государственных и муниципальных органов управления, в сфере производства продукции и услуг, включая анализ спроса на продукцию и услуги и оценку их текущего и перспективного предложения, и в научных организациях.

Вернут ли банку кредит? Является ли эта транзакция мошеннической? Какие услуги лучше предложить данному клиенту? Какие клиенты могут уйти в ближайшее время из компании? Сколько товаров магазину держать на складе? За какое время фургон транспортной компании доедет до места назначения? На эти вопросы можно ответить, если использовать технологии искусственного интеллекта.

Два в уме

«Искусственный интеллект и анализ больших данных в банковской сфере» - еще один профиль обучения, разрабатываемый преподавателями ПсковГУ в рамках участия в проекте по разработке программ бакалавриата и магистратуры по профилю «Искусственный интеллект» в партнерстве с другими вузами РФ. Ведущим партнером проекта выступает Ульяновский государственный технический университет. Профиль «Искусственный интеллект и анализ больших данных в банковской сфере» будет реализовываться на направлении «Экономика».

Почему из всего разнообразия выделена именно финансовая сфера? Дело в том, что в настоящее время утверждена «Национальная стратегия развития искусственного интеллекта до 2030 года в РФ», которая требует и кадровых ресурсов. Именно банки в первую очередь объявляют о внедрении в своей деятельности ИИ, а значит, такие специалисты будут востребованы на рынке труда.

Держателем основной профессиональной образовательной программы по этому профилю станет кафедра экономики, финансов и финансового права. Программа, с одной стороны, новая. С другой стороны, для ее реализации существует большой научный и кадровый задел.

В частности, дисциплины, связанные с банковской сферой, преподаются сотрудниками кафедры уже давно: изначально вуз готовил специалистов по направлению «Банковское дело», далее оно перешло частично в программу бакалавриата, профиль «Финансы и кредит», «Экономика», а также в программу магистратуры «Корпоративные финансы». Кафедра постоянно поддерживает связь с банками, работающими на территории Пскова и области: организуются студенческие практики, проводятся тематические мероприятия. Отлажены и контакты с федеральными структурами – Ассоциацией российских банков, в мероприятиях которой регулярно участвуют студенты и преподаватели ПсковГУ.

– Вопрос технической разработки искусственного интеллекта - задача больше сферы информационных технологий, – объясняет доцент кафедры экономики, финансов и финансового прав Виктория Гусарова. – Искусственный интеллект определяется как комплекс технологических решений, но экономисты играют здесь далеко не последнюю роль. Это связано с тем, что одним из ключевых вопросов является оценка экономической целесообразности использования ИИ. Кроме того, одной из важнейших способностей искусственного интеллекта является его самообучение, для чего необходимы специальные базы данных. Создать их невозможно без понимания экономических процессов.

Говоря простым языком, экономисты – это те люди, которые помогут написать алгоритмы для «машины». На пальцах: мы находимся в точке «А», если мы перейдём в точку «Б», то будет «C», если мы перейдём из точки «А» в точку «C», то будет «D». Для составления алгоритмов в разных областях применения ИИ требуются специалисты из этих областей, а не только программисты. Поэтому мы сейчас говорим о конвергентном подходе в подготовке магистров-разработчиков искусственного интеллекта.

Реализация сразу нескольких направлений подготовки магистров в ПсковГУ (экономика и информационные технологии) даст студентам возможность разрабатывать комплексные проекты, именно такой подход позволит говорить о создании настоящих продуктов в области искусственного интеллекта.

Теория + практика

«Теория без практики и практика без теории есть ничто» - помня этот постулат знаменитого древнегреческого философа и педагога Протагора, авторы новых магистерских программ ПсковГУ предусмотрели целый ряд практических занятий. Основную нагрузку возьмет на себя профессорско-преподавательский состав псковского вуза, а также ведущие специалисты других учебных заведений и работодатели. Так, программа экономической направленности станет сетевой, это значит, что будут привлечены вузы-партнёры, ведущие специалисты которых выступят преподавателями на этом курсе.

– Там, где наши коллеги из других вузов более опытны, мы с удовольствием дадим им возможность обучать и наших студентов, - говорит Виктория Гусарова. - Аналогичная возможность будет и у преподавателей из ПсковГУ, т.е. они смогут читать лекции в других университетах.

В случае с профилями обучения «Искусственный интеллект в автоматизации проектирования» и «Искусственный интеллект и предиктивная аналитика» разработчики программ планируют привлечь работодателей, занимающихся разработкой и внедрением технологий ИИ. Это, прежде всего, Яндекс и Сбер.

Но главным источником знаний для магистрантов станут, конечно, преподаватели кафедры информационно-коммуникационных технологий института инженерных наук ПсковГУ. Среди них - доцент Юлия Бруттан, которая уже 25 лет занимается научными исследованиями в области искусственного интеллекта, доценты Игорь Антонов и Дмитрий Андреев, чьи диссертации тематически были связаны с технологиями искусственного интеллекта. Также среди преподавателей стоит назвать фамилии профессора кафедры информационно-коммуникационных технологий Сергея Вертешева, и.о. заведующего кафедры Лилии Мотайленко, доцента Антона Вертешева.

При изучении технологий искусственного интеллекта потребуются знания в области математического анализа, линейной алгебры, теории вероятностей, математической статистики, методов оптимизации. Поэтому в процесс реализации программ магистратуры по искусственному интеллекту будут вовлечены коллеги дружественного института математического моделирования и игропрактики ПсковГУ: доцент кафедры математики и теории игр Александр Хватцев и заведующий кафедрой прикладной информатики и моделирования Валентин Мельник.

По последнему слову техники

Каких студентов ждут на новых направлениях? Прежде всего, заинтересованных исследовательской деятельностью в области искусственного интеллекта. И, конечно, тех, кто уже получил высшее образование уровня бакалавриата/специалитета.

Наличие профильного образования или опыт работы в IT или банковской сфере приветствуется, но не является обязательным требованием. Так, если вы уже получили экономическое образование, однако в финансовом секторе не работали, диплом магистра по профилю «Искусственный интеллект и анализ больших данных в банковской сфере» может стать хорошим триггером для продвижения по карьерной лестнице.

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Еще один важный момент: двухгодичное обучение по программе магистратуры будет очным, а значит, вам стоит подумать о том, как вы организуете свое учебное и рабочее время. Впрочем, как подчеркнула Юлия Бруттан, подключиться к занятиям магистранты смогут и онлайн. У каждого студента будет индивидуальный доступ к электронным информационно-образовательным ресурсам. Кроме того, университетом уже приобретен базовый набор оборудования.

– Вузы–партнеры также здесь будут вносить свой вклад, – пояснила Виктория Гусарова. – Сетевая форма реализации программ однозначно предполагает включение дистанционного обучения в образовательный процесс. Как преподаватели, так и студенты могут быть из других городов, и процесс обучения будет для них комфортен. Вместе с тем планируется закупка некоторых специализированных программ, позволяющим сделать процесс обучения магистров не теоретическим, а максимально приближенным к действительности. Практико-ориентированное и проблемно-ориентированное обучение – наши основные приоритеты. Выпускники ПсковГУ будут готовы приступить к работе с полным пониманием ее специфики.

Искусственный интеллект называют главной технологией XXI века - недаром он включен в число направлений Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации. Исследователи ожидают, что уже к 2060 году искусственный интеллект сможет самостоятельно выполнять почти все человеческие задачи. Роботы с ИИ уже работают дикторами, летают в космос, патрулируют корабли и играют в футбол, создают новые лекарства и решают проблемы экологии. Ну, и естественно, скоро уровень владения знаниями в области ИИ достигнет такого уровня, что каждый из нас будет программировать элементарные вещи, и эти навыки станут само собой разумеющимися.

Стать частью будущего технологического прорыва уже сегодня, получить актуальную профессию и принести пользу будущим поколениям - новые магистерские программы Псковского государственного университета помогут найти себя в новой реальности мира «Индустрия 5.0».