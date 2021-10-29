Россияне потратили в салонах красоты на 12% больше накануне нерабочих дней

10:29, 29 октября 2021, ПАИ

Средний чек в салонах красоты после объявления о предстоящих нерабочих днях вырос на 12% по сравнению с аналогичным периодом неделей ранее. Об этом говорится в исследовании аналитического ресурса компании «Платформа ОФД» «Чек индекс», который ежедневно обрабатывает 48-50 млн кассовых чеков с более 1 млн онлайн-касс со всей страны, пишет ТАСС.

«Чек индекс» сравнил агрегированные данные продаж по всей стране за выходные и два рабочих дня после них (23-26 октября 2021 года) после объявления о нерабочих днях, аналогичный период 2020 года (23-26 октября 2020 года), а также за сопоставимый период неделю назад, 16-19 октября 2021 года, отмечается в сообщении.

«Услуги салонов красоты: средний чек покупки составил 1 270 рублей, на 12% выше, чем неделей ранее, и на 20% выше, чем в прошлом году. Объем продаж в денежном выражении - на 15% выше, чем неделей ранее, и на 36% выше, чем год назад», - говорится в сообщении.