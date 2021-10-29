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Борис Елкин пообещал творческий подход к организации движения во время ремонта Троицкого моста в Пскове

И. п. главы администрации Пскова Борис Елкин пообещал творческий подход к организации движения во время ремонта Троицкого моста. Так он ответил на вопрос депутатов Псковской городской Думы на сессии 29 октября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Депутаты выразили обеспокоенность, что центр останется без движения и станет пешеходным из-за ремонта улицы Леона Поземского и предстоящего ремонта Троицкого моста.

«Вопрос транспортной доступности центра и Запсковья достаточно тяжелый. На Леона Поземского мы активно работаем с подрядчиком, чтобы открыли движение как можно скорее. В следующем году планируется это сделать, чтобы были положительные температуры и можно было положить асфальт», - уточнил Елкин.

«Мы понимаем тяжесть ограничений и последствий, к которым может привести закрытие Троицкого моста, поэтому будем творчески подходить к организации движения в этом микрорайоне, вопрос будем держать на контроле», - заявил Борис Елкин.

Точной даты начала ремонта пока нет, но «движение будет организовано должным образом», пообещал Борис Елкин.

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