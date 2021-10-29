Летний сад в Пскове ждёт реконструкция

10:50, 29 октября 2021, ПАИ

Реконструкция ждёт Летний сад в Пскове. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с 58-й сессии Псковской городской Думы, которая проходит 29 октября.

Заместитель главы администрации Пскова Валентина Зубова рассказала, что существующий проект реконструкции улицы Свердлова и прилегающих парковых зон был разработан в 2017-2018 годах. В рамках первого и второго этапов была проведена реконструкция прилегающих территорий — Ботанического сада, парка у реки Псковы. Ремонт самой улицы и частично парка Победы выполнили. По словам Зубовой, сейчас есть возможность заявиться в программу «Духовные истоки», но нужна новая проектная документация. Средства на корректирование документации на реконструкцию парковых зон запросили у региона, добавила спикер. Речь идёт о территории Летнего сада между Площадью Победы и Октябрьским проспектом.

Говоря о доступной среде Зелёного театра, Валентина Зубова отметила, что проектировщикам это пропишут в техзадании. «Пути подъезда и подходы будут приспособлены для маломобильных групп населения», - добавила она.