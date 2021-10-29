Противопожарные учения прошли на базе ОМОН в Псковской области
Противопожарная тренировка с привлечением специалистов регионального МЧС состоялась на базе ОМОН управления Росгвардии по Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.
В ходе занятий отработали действия внештатного пожарного расчёта и личного состава при пожаре. Также уточнили алгоритм действий сотрудников по обеспечению сохранности документов и материальных ценностей. В ходе тренировки проверили взаимодействие дежурной службы ОМОН управления с подразделениями пожарной охраны, эвакуацию личного состава из здания, а также прошла проверка готовности нештатного пожарного расчёта управления к действиям по организации ликвидации возможного (условного) пожара до прибытия подразделений пожарной охраны.
Кроме того, в ходе тренировки личный состав пожарной охраны ознакомился с объемно-планировочными особенностями здания, что позволит ему, в случае реального возникновения пожара, ликвидировать пожар в кратчайшие сроки.
Участники мероприятия также получили дополнительные навыки по эвакуации людей, чей выход из помещения оказался заблокирован условно вспыхнувшим огнём.
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