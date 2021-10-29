«Псковпассажиравтотранс» опубликовал расписание автобусов в нерабочие дни
Опубликован режим работы псковских автобусов на пригородных и междугородних маршрутах в нерабочие дни. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе «Псковпассажиравтотранса».
С 25 октября по 3 ноября движение городских автобусов будет организовано по расписанию рабочего дня;
С 4 по 7 ноября автобусы будут курсировать по расписанию воскресного дня;
С 25 октября по 2 ноября и с 4 ноября по 7 ноября движение междугородних автобусов будет осуществляться по действующим расписаниям дней недели.
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