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Срок сдачи отчетности 6-НДФЛ перенесли в Псковской области

Срок сдачи отчетности 6-НДФЛ и предоставления РСВ перенесли в Псковской области на 8 ноября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УФНС России.

Отмечается, что 1 ноября истекает срок сдачи расчёта сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ) и предоставления расчёта страховых взносов по обязательному пенсионному, социальному, медицинскому страхованию, включая сведения о среднесписочной численности работников (далее РСВ) за 9 месяцев 2021 года. Однако, в связи с указом президента РФ от 20 октября 2021 № 595 года, изданного в рамках мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, дни с 30 октября по 7 ноября 2021 года объявлены нерабочими.

Таким образом, в соответствии с пунктом 7 статьи 6.1 Налогового кодекса РФ, если последний день срока сдачи отчётности приходится на день, признаваемый в соответствии с актом Президента РФ выходным, нерабочим праздничным и (или) нерабочим днём, то днём окончания срока считается ближайший за ним рабочий день. Следовательно, с учётом переноса, срок сдачи 6-НДФЛ и РСВ за 9 месяцев 2021 года – не позднее 8 ноября.

Кроме того, согласно данному указу, на 8 ноября сдвигаются сроки перечисления авансовых платежей по транспортному и земельному налогам за III квартал 2021 года, а также срок представления налоговой декларации по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) за сентябрь текущего года.

На этот же день переносится и срок уплаты суммы исчисленного и удержанного налога в случае выплаты налогоплательщику доходов в виде пособий по временной нетрудоспособности (включая пособие по уходу за больным ребенком) и в виде оплаты отпусков за октябрь 2021 года.

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