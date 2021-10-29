В школе № 24 в Пскове откроется буфет

11:37, 29 октября 2021, ПАИ

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В средней общеобразовательной школе № 24 имени Л. И. Малякова в Пскове откроется буфет. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с сессии Псковской городской Думы 29 октября.

Заместитель начальника управления образования администрации города Пскова, курирующий проект, Галина Козеряцкая рассказала, что депутатам предлагается дать согласие школе на предоставление в аренду ООО «Сервис–комплекс» муниципального имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, без проведения торгов. «Есть запрос родителей и детей, поэтому просим согласовать», - добавила Галина Козеряцкая.

Глава Пскова Елена Полонская уточнила, что эта фирма уже работает в сфере организации питания в данной школе и расширяет свою деятельность для дополнительной организации буфетного обслуживания.

Депутаты согласовали передачу помещения компании.