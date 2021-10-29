В Великолукском районе потерялась восточно-европейская овчарка
В Великолукском районе потерялась восточно-европейская овчарка. Об этом сообщает районная газета «Наш путь».
Пес про имени Рем сбежал с 21 на 22 октября из дома в районе районной больницы. Может находиться в районе деревень Фотьево, Переслегино, Майкино.
Собака к чужим не подходит. Те, кто увидит похожую овчарку, могут сообщить хозяйке по телефонам: 89532306424, 89009924202.
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