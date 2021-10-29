В Великолукском районе потерялась восточно-европейская овчарка

11:40, 29 октября 2021, ПАИ

В Великолукском районе потерялась восточно-европейская овчарка. Об этом сообщает районная газета «Наш путь».

Пес про имени Рем сбежал с 21 на 22 октября из дома в районе районной больницы. Может находиться в районе деревень Фотьево, Переслегино, Майкино.

Собака к чужим не подходит. Те, кто увидит похожую овчарку, могут сообщить хозяйке по телефонам: 89532306424, 89009924202.