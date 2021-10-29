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Администрация Псковской области и Газпромбанк заключили соглашение о сотрудничестве

Администрация Псковской области и Газпромбанк заключили соглашение о сотрудничестве. Подписи на документе поставили губернатор Псковской области Михаил Ведерников и заместитель председателя правления кредитной организации Александр Муранов, сообщили в пресс-службе администрации региона.

После торжественной церемонии подписания соглашения состоялась рабочая встреча, в которой помимо Михаила Ведерникова и Александра Муранова приняли участие вице-губернатор Нинель Салагаева, а также представители руководства Газпромбанка. На ней стороны обсудили перспективы сотрудничества.

Основное внимание участники мероприятия сконцентрировали на двух приоритетных направлениях. Первое — банковское сопровождение крупных государственных и муниципальных контрактов, которые реализуются в рамках госпрограмм и национальных проектов. За счет контроля со стороны кредитной организации планируется достичь максимальной прозрачности в работе подрядных организаций.

«Мы будем пользоваться банковским сопровождением в полном объеме», — заметил глава региона.

Второе направление сотрудничества — совершенствование системы закупочных процедур с учетом опыта электронной торговой площадки Газпромбанка. Наравне с другими площадками регион сможет размещать свои конкурентные конкурсные процедуры на платформе ЭТП ГПБ, что повысит прозрачность и уровень автоматизации процессов торгов, позволит привлечь больше подрядчиков, готовых взяться за реализацию проектов.

Кроме того, банк и Псковская область намерены взаимодействовать по проектам социально-экономического развития, укреплять инвестиционный и промышленный потенциал региона, совместно воплощать в жизнь проекты государственно-частного партнерства. В частности, регион на площадке Газпромбанка сможет презентовать возможности особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино» крупным промышленникам.

«Газпромбанк участвует в проектах, способствующих повышению уровня жизни в российских регионах. Расширение практики банковского сопровождения позволит обеспечить эффективное использование бюджетных средств при реализации проектов. Мы уверены, что подписанное соглашение придаст новый импульс развитию деловой активности в регионе и будет способствовать внедрению современных банковских технологий», — отметил Александр Муранов.

«Хочу поблагодарить представителей банка за активное взаимодействие. Мы уже несколько достаточно серьезных для региона проектов реализуем. А соглашение — это хороший знак, который говорит о предметности и серьезности наших деловых отношений», — подчеркнул Михаил Ведерников.

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