Новый суточный рекорд смертей пациентов с COVID-19 зафиксирован в России
За минувшие сутки в России зафиксировано 1 163 смерти пациентов с коронавирусом. Это максимальный суточный показатель за всё время пандемии, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
За последние сутки в России выявлено 39 849 новых случаев заболевания коронавирусом, полностью выздоровело 30 462 человека.
Всего на 29 октября в России выявлено 8 432 546 случаев заражения коронавирусом, 7 302 515 пациентов выздоровело, 236 220 человек умерло.
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