Новый суточный рекорд смертей пациентов с COVID-19 зафиксирован в России

11:45, 29 октября 2021, ПАИ

За минувшие сутки в России зафиксировано 1 163 смерти пациентов с коронавирусом. Это максимальный суточный показатель за всё время пандемии, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

За последние сутки в России выявлено 39 849 новых случаев заболевания коронавирусом, полностью выздоровело 30 462 человека.

Всего на 29 октября в России выявлено 8 432 546 случаев заражения коронавирусом, 7 302 515 пациентов выздоровело, 236 220 человек умерло.